Incendio a Colleferro, fiamme in una ditta: bruciano materiali ferrosi. Alta nube di fumo

Dalle ore 5.30 circa di questa mattina, 5 squadre dei Vigili del Fuoco stanno intervenendo per un incendio di attività industriale alle porte di Roma, in via Casilina, all'altezza del chilometro 58.

"Nello specifico si tratta della società GEMAFAR di Colleferro che tratta recupero e commercio di materiali ferrosi. Data l'entità e la tipologia dell'incendio, oltre alle due APS di competenza, sono state inviate due autobotti dei vigili del fuoco ed il carro schiuma", fanno sapere i pompieri.