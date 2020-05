Incendio a Colle del Sole: bruciano sterpaglie vicino una polisportiva

Vasto incendio a Colle del Sole dove hanno preso fuoco sterpaglie e campi incolti. La chiamata ai soccorritori nella tarda mattinata di mercoledì in via delle Vigne, incrocio via Adeodato Ressi, nelle vicinanze della Polisportiva Tevere.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento Eur (11A) e di Ostiense (7A) all'opera per limiitare il propagarsi dell'incendio con tubazioni di media pressione. A rendere complicato l'intervento la zona impervia nel quale si è sviluppato l'incendio.

Sul posto gli agenti dell'XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale. Chiusa temporaneamente al traffico via delle Vigne traffico, fra la via Portuense e via di Vigna Grelli.