Incendio al Collatino: baracche in fiamme

Baracche in fiamme al Collatino. L'incendio è divampato nella tarda mattina di mercoledì in via Grotta di Gregna. Numerose le chiamate ai soccorsi che indicavano la presenza di "nomadi che stanno dando fuoco alle baracche".

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, quelli del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale ed vigili del fuoco che hanno poi domato le fiamme. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.

La colonna di fumo scaturita dall'incendio ha determinato dei problemi alla normale circolazione stradale con la chiusura di via di Grotta di Gregna fa via Igino Giordani e la via Collatina.