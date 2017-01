Incendio a Civitavecchia: fiamme dal termocamino, brucia la taverna di una villetta

1 / 2

Paura a Civitavecchia dove i vigili del fuoco del Comune portuale sono intervenuti alle 15:00 di oggi per un incendio in una abitazione di via Monsignor Mandolini, dove il piano terra di una villetta realizzata su 3 livelli era invaso dal fumo. I pompieri giunti sul posto, hanno subito individuato il focolaio presente nella Taverna sottostante (il piano invaso dal fumo).

VENTILAZIONE FORZATA - Hanno quindi provveduto all'estinzione delle fiamme ed alla contestuale evacuazione dei fumi, gas e calore prodotti dalla combustione, tramite ventilazine forzata (con l'ausilio di un motoventilatore), impedendo al fuoco di propagarsi al resto dell'abitazione.

FIAMME DAL TERMOCAMINO - Le fiamme hanno avuto origine dal termocamino (in taverna) ed hanno coinvolto un divano, della legna, libri ed altri arredi. Nessun ferito. Un uomo presente sul posto aveva respirato fumo, colto da leggero malore, si è subito ripreso tant che non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

