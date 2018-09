Incendio in via Aurelia nord: bruciano rifiuti vicino una chiesa ortodossa

Incendio nella notte a Civitavecchia. A bruciare un cumulo di rifiuti nei pressi del mercato ortofrutticolo e della vicina chiesa ortodossa. L'allarme è scattato alle 22:20 circa del 5 settembre. I Vigili del Fuoco sono intervenuti all'altezza del km 77 di via Aurelia nord.

Le fiamm presenti fra vecchie strutture in disuso, adibite in passato a magazzini ortofrutticoli, avevano coinvolto materiali vari e immondizia. Gli uomini della caserma Bonifazi hanno estinto le fiamme e impedito alle stesse di propagarsi al resto delle strutture e alla chiesa ortodossa situata nelle vicinanze. In ausilio i Vigili del fuoco di Cerveteri. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.