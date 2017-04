Incendio a Civitavecchia, brucia capannone d'espositore di mobili e cucine

Violento incendio nella notte tra il 18 e il 19 aprile a Civitavecchia. Tra via Vittorio Palma e via Tirso le fiamme hanno bruciato un capannone di circa 500 metri quadrati, adibito a falegnameria, di proprietà della ditta Ellemme Arredamenti.



L'attività e la merce al suo interno, ossia legname e macchinari vari, sono rimasti seriamente danneggiati dalle fiamme, tuttavia i Vigili del Fuoco, arrivati sul posto alle 23:30 circa, hanno impedito alle stesse di propagarsi verso parte degli uffici e a all'area circostante. Non ci sono stati feriti.

In ausilio ai pompieri di Civitavecchia anche le squadre di Cerveteri e due autobotti provenienti da Roma. Sul posto anche i Carabinieri di Civitavecchia per le indagini di rito. Ancora incerte le cause del rogo.