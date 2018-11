Incendio su un terrazzo condominiale: densa colonna di fumo nero

Incendio sabato 17 novembre a Civitavecchia, in via Cesare Beccaria, 2. Le fiamme si sono sviluppate in una struttura in legno, adibita a magazzino, sul terrazzo di un edificio di quattro piani.

Molto spavento per gli abitanti della zona a causa della densa colonna di fumo nero generata. I Vigili del Fuoco di Civitavecchia hanno raggiunto la struttura con l’ausilio dell’autoscala; hanno estinto le fiamme e impedito alle stesse di propagarsi al resto dell’edificio. Nessun ferito. Sul posto anche i Carabinieri di Civitavecchia.