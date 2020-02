Incendio in un appartamento: 5 persone salvate, due sono bambini

Paura a Civitavecchia per un incendio in via dell'Orto di Santa Maria. Le fiamme sono scoppiate all'interno di un appartamento al primo piano. Sul posto il personale medico del 118, i vigili del fuoco e la polizia. I soccorritori, in pochi minuti, hanno salvato 5 persone, di cui due bambini.

Due i mezzi dei pompieri che hanno domato il rogo con l'ausilio anche di un'autoscala. I cinque soccorsi, lievemente intossicati, sono stati medicati sul posto. Ancora da determinare le cause dell'incendio.