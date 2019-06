Incendio al circolo canottieri Tirrenia: a fuoco la sauna

Attimi di paura questo pomeriggio al circolo canottieri Tirrenia Todaro, al civico 61 del lungotevere Flaminio. Un incendio è divampato nella stanza che ospita la sauna, intorno alle 13.

Sul posto sono subito intervenute squadre dei vigili del fuoco, con un'autobotte, un Crrc (carro rilevamento radiattivo chimico) e un Carro autoprotettori, evitando che le fiamme si propagassero in altri locali. Non si sono registrate persone ferite o intossicate. Le operazioni proseguono per ricostruire la dinamica dell'accaduto.