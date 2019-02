Aeroporto Ciampino: fumo generato da principio di incendio. Operatività dei voli ripresa

Incendio all'aeroporto Pastine di Ciampino, voli temporaneamente bloccati e passeggiati evacuati. Mattinata di passione per le centinaia di persone che oggi, 19 febbraio, si erano recate nel secondo scalo di Roma per partire, chi per vacanza, chi per lavoro. Intorno alle 7:40 circa, infatti, per cause ancora da precisare si è verificata la fuoriuscita di fumo da una intercapedine nell'area interrata sottostante l'area Schengen, sotto l'area del duty free.

Secondo le informazioni raccolte, un principio di incendio ha colpito la zona del magazzino, in gestione alla ditta esterna Ecofast, limitrofo all'area delle partenze internazionali. I passeggeri e i dipendenti dell'aeroporto di Ciampino sono stati fatti evacuare dal personale della sicurezza e fatti concentrare nel piazzale all'esterno della struttura.

Gli utenti sono stati avvisati dal suono dell'allarme antincendio e l'evacuazione si è svolta in maniera ordinata e senza tensioni. A dare supporto all'utenza, il personale di Adr che ha distribuito acqua e panini in attesa che il terminal ritorni alla sua piena attività.

Il principio di incendio, intorno alle 9:30 circa, è stato domato con l'operatività dei voli, sospesa per un'ora e mezza, in costante ripresa, come ha fatto sapere Enac in una nota invitando "i passeggeri a contattare le compagnie aeree di riferimento per verificare ulteriori aggiornamenti".

"Resta ancora interdetta solo la zona delle partenze, in seguito all'odore di fumo. Il principio di incendio è stato spento in meno di un minuto", ha spiegato Aeroporti di Roma. Sul posto, oltre i Vigili del Fuoco, presenti anche gli agenti della Polaria, della Polizia e i Carabinieri. Non si sono registrati feriti o intossicati.