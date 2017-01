Ciampino, incendio in un appartamento al 3° piano: salvate due persone

1 / 3

Incendio oggi 5 gennaio a Ciampino. Il terzo piano di un appartamento, per cause ancora da precisare, è andato a fuoco. Sul posto, allertati, si sono recate intorno alle 11:30, tre squadre dei Vigili del Fuoco supportate da autoscala e autobotte. L'incendio è scoppiato in una palazzina in via Ovidio 9, all'angolo con via di Morena.

Per permettere i soccorsi la strada è stata chiusa. Pesanti le ripercussioni al traffico in zona. Sul posto anche il personale medico del 118, la Polizia Locale e i Carabinieri. I pompieri sono riusciti a spegnere l'incendio e a mettere in salvo due persone. Nessuno è rimasto ferito. Lo stabile ha subito diversi danni tra cui il crollo parziale della copertura. Il resto del tetto e delle pareti sono integri.

