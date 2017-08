Incendio a Cesano: incubo di fiamme e fumo, evacuata casa di cura e maneggio

Incubo di fuoco e fumo nero a Cesano. Un violento incendio, scoppiato ieri 21 agosto, ha impegnato Vigili del Fuoco e Protezione Civile per tutta la notte fino alle prime ore del mattino di oggi quando i soccorritori sono stati chiamati a spegnere gli ultimi focolai e iniziare le operazioni di bonifica.

Tutto è iniziato, per cause ancora da accertare, nel primo pomeriggio in via Orti di Baccanello. A bruciare ettari di sterpaglie e macchia mediterranea. Sul posto, allertati dai residenti di zona, sette squadre di vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile. Con loro anche gli elicotteri e i canadair che hanno effettuato numerosi lanci fino a che le luce del sole ha consentito, per poi cessare le operazioni riprese questa mattina.

Il forte vento ha reso difficoltose le manovre di spegnimento generando una densa colonna di fumo visibile in tutta Roma nord. Per permettere le operazioni di soccorso è stata temporaneamente chiusa la Cassia Bis, all'altezza di Le Rughe, evacuata una casa di cura per anziani in via Orti di Baccanello e un maneggio.

Anche i residenti di zona hanno abbandonato alcune abitazioni, però in modo volontario. Secondo i primi riscontri nessuno è rimasto ferito e i pochi intossicati, in modo lieve, sono stati curati sul posto dal personale medico del 118 e dalla Croce Rossa Italiana intervenuta. Numerose le testimonianze sui social.

Altri incendi sono in corso a Morlupo e Casale Lombroso [qui tutte le notizie], con quest'ultimo che ha interessato gran parte di Roma ovest con l'odore di bruciato che, a causa del vento, è stato percepito anche sul litorale romano.

