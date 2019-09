Incendio a Cerveteri, bruciano sterpaglie: le fiamme minacciano una villetta

Nel pomeriggio di oggi, alle 16.00 circa, i Vigili del Fuoco della squadra antincendi boschiva di Cerveteri, sono intervenuti presso il comune costiero in via di Ceri, per incendio di sterpaglie.

Le fiamme dal bordo stradale si sono propagate, spinte dal vento, all'interno di un prato di un'abitazione privata. I VVF hanno estinto le fiamme, impedito alle stesse di propagarsi all’abitazione e ai campi circostanti e messo in sicurezza l’intera l’area.