Tranciano tubi del gas durante lavori per la fibra ottica, poi l'incendio

Una fiammata che ha fatto temere il peggio. Nonostante l'apprensione ed un furgone parzialmente carbonizzato nessuno è fortunatamente rimasto ferito. L'incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi 12 settembre a Cecchina, nel Comune di Ariccia. Qui gli operai che stavano svolgendo dei lavori sulla fibra ottica sotto strada hanno tranciato la condotta del gas, poi l'alta fiammata da cui si è sprigionata una colonna di fumo ben visibile da buona parte del territorio dei Castelli Romani.

Tranciati tubi del gas a Cecchina

In particolare l'incendio è divampato in via Ginestreto, nella zona di Fontana di Papa. Tranciato il tubo del gas i tecnici hanno provveduto ad interrompere il flusso dello stesso non evitando comunque che scaturisca il rogo che ha poi parzialmente carbonizzato il furgone che ha provocato il danno.

Incendio a Cecchina

Allertati i soccorritori l'incendio è stato poi domato dai vigili del fuoco. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della polizia locale di Ariccia, i carabinieri della Stazione di Cecchina e gli uomini del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Città di Ariccia. A parte l'apprensione nessuno è rimasto ferito. Per consentire l'intervento di riparazione del guasto da parte dei tecnici via Ginestreto è stata chiusa al traffico veicolare.