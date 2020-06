Incendio a Castel Romano, fiamme dentro e fuori il campo nomadi: brucia discarica abusiva

Due incendi nell'arco di poche ore. Lunedì 22 giugno è stata la giornata del fuoco dentro e fuori il campo nomadi di Castel Romano con due segnalazioni di roghi, uno in via Pontina intorno alle 12 e l'altro in via della Comunella intorno alle 14:45.

Le fiamme hanno distrutto cumuli di rifiuti a ridosso dei nuclei abitativi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pomezia e di Roma con quattro squadre.

La colonna di fumo visibile a chilometri di distanza è stata ridimensionata anche grazie all'intervento del carro schiuma. L'intervento dei pompieri è durato ora. Non risultano persone intossicate.