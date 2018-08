Incendio all'Infernetto: fiamme a ridosso della Pineta di Castel Porziano

Incendio a ridosso della Pineta di Castel Porziano dove da poco dopo le 15:00 di oggi 1 agosto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma sono intervenenuti per un fronte di fuoco su una vasta porzione di macchia mediterranea. L'allerta in via Ermanno Wolf Ferrari, fra Casal Palocco e l'Inferetto, nel X Municipio Mare. Sul posto tre squadre dei pompieri, un Elicottero della Regione Lazio, Moduli della Protezione Civile e il DOS VVF (Direttore Operazioni di Spegnimento) per il coordinamento delle operazioni.

Incendio al cimitero di Cerveteri

Nella giornata di ieri 31 luglio un altro vasto incendio era invece divampato nella zona di Cerveteri. Dal pomeriggio volontari della Protezione Civile del Comune della provincia romana sono intervenuti nella zona del Sasso e nelle aree adiacenti il cimitero per domare un rogo di grandi dimensioni.

Protezione civile a 360 gradi

"Una Protezione Civile a 360° quella della nostra città, guidata in maniera impeccabile dal nostro funzionario Renato Bisegni – ha dichiarato Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri – l’Estate il loro lavoro è prezioso, insostituibile. Sono impegnati quotidianamente in numerose attività, dalla sicurezza in mare, che li vede attivi 7 giorni su 7 con una postazione lungo le spiagge di Campo di Mare, alle attività del Campo Scuola per i ragazzi, fino all’emergenza incendi, quest’anno fortunatamente meno grave rispetto all’anno scorso, quando il nostro territorio è stato veramente sotto assedio. A tutti loro, il mio più grande ringraziamento".