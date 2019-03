Castel Fusano: incendio in pineta, è il secondo rogo in 23 giorni

Ancora un incendio nella pineta di Castel Fusano, ad Ostia. E' successo oggi, intorno alle 14 circa, a ridosso dei binari della Roma Lido. A bruciare rifiuti e una baracca di fortuna. L'immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco di via Celli e di una squadra della Protezione Civile ha limitato i danni.

A differenza del precedente incendio divampato, in cui avevano dato alle fiamme un materasso, in questo caso hanno creato un innesco nuovo. Risolutiva è stata l'immediatezza dell'intervento. E' il secondo rogo in 23 giorni. La volta precedente le fiamme distrussero una baracca.

L'anno scorso la sindaca Virginia Raggi aveva dato il via al nuovo servizio di videosorveglianza per la pineta di Castel Fusano con due videocamere attive 24 ore su 24 e monitorate dagli addetti del Servizio Giardini di Roma Capitale.

Nessuna novità, ma due nuovi apparecchi "più performanti" con la tecnologia a infrarossi. Due manovre di prevenzione importanti che, però, non stanno dando i frutti sperati. Almeno al momento.