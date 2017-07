Castel Fusano: la pineta brucia ancora, altri due roghi. Continua l'incubo

Nuovo incendio nella pineta di Castel Fusano oggi 21 luglio. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 16 circa all'altezza di via del Circuito, a circa 500 metri dal ristorante La Querida. Interessata l'area di viale Mediterraneo e dell'ex Dazio la stessa già andata a fuoco nel grosso incendio del 17 luglio.

Sul posto due canadair, gli elicotteri della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e i volontari del gruppo The Angels. Il fumo nero, alto in cielo, è stato subito ben visibile da Ostia, fino al Pontile, e anche addirittura all'aeroporto di Fiumicino. Le fiamme divampate in un'area compresa tra via della Villa di Plinio, via dei Pescatori e via Cristoforo Colombo. Il punto dove le fiamme si sono ravvivate, infatti, è molto vicino all'ex Country Club, chiuso per abusivismo.

La pineta di Castel Fusano "non è più usufruibile da parte dei cittadini di Roma perché alcune persone, o forse una persona - questo è da accertare - non vogliono che questa città rinasca". Lo ha detto l'assessore al Bilancio di Roma Capitale Andrea Mazzillo.

La pineta data alle fiamme "è simbolo di quello che sta avvenendo: questa amministrazione ha deciso di porre fine al malcostume presente da tanto tempo in questa città e abbiamo dovuto subire tutti gli attacchi che questo comporta". "Ostia è un territorio da cui è partita l'inchiesta che conosciamo bene, permeato dalla criminalità e in cui il commissario sta lavorando", ha aggiunto.

A Castel Fusano serve l'intervento del Governo e dell'esercito. Lo ha dichiarato, in una nota, Davide Bordoni, coordinatore e capogruppo al Campidoglio di Forza Italia: "Non è più un'emergenza locale, è diventata nazionale. Basta tergiversare. Ieri sera sono stati appiccati altri due incendi di natura dolosa, nell'area di via Besana. La Sindaca Raggi da sola non ha i mezzi per mettere fine o arginare questa situazione. Evidentemente, quelli a disposizione, o non sono sufficienti o non sono adeguati perché continuano ad appiccare roghi ogni giorno".

Altri incendi dolosi ad Ostia

Nel frattempo, tuttavia, ieri sera, intorno alle 19:50, altri incendi sono scoppiati sul lido. Ancora una volta doloso. A fuoco è andata l'area di via Besana, una traversa della via Litoranea tra Ostia e Torvaianica, davanti agli stabilimenti La Bicocca e Guerino. [Qui il video].

L'innesco sarebbe stato realizzato con dei secchi in plastica riempiti di materiale altamente infiammiabile. Sul posto, per spegnere i roghi in due punti diversi, i vigili del fuoco, il gruppo The Angels della protezione civile, un elicottero e i carabinieri della forestale. Alle 21 la situazione era tornata alla normalità.

Due i piromani arrestati

Ieri pomeriggio gli uomini del gruppo della Forestale hanno fermato un 63enne di Ostia Antica, reo di aver dato fuoco a sterpaglie in pineta [qui i dettagli], soprattutto per gli rogo di ieri 19 luglio.

Già nei giorni scorsi Fabrizio G. di 22 anni, originario di Busto Arsizio, era stato fermato rispetto ai roghi del 17 luglio e domani è previsto l’interrogatorio di garanzia. Domani dovrà essere il giudice a stabilire se ci sono esigenze cautelari o meno.