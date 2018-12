Viale dei Colli Portuensi: torna l'incubo dei cassonetti in fiamme, ipotesi dolosa

Bruciano ancora i cassonetti in viale dei Colli Portuensi. Due diversi i roghi che hanno distrutto quattro contenitori Ama e un'auto danneggiata. Niente di nuovo per la zona di Monteverde che, già in passato, aveva vissuto situazioni simili. Le fiamme sono scoppiate, per cause ancora da precisare, intorno alle 4 del mattino di martedì 11 dicembre .

Sul posto i Vigili del Fuoco e gli agenti di Polizia con gli uomini di Commissariato Monteverde. Dopo aver spento il rogo sono anche iniziate le prime indagini. Non è stato trovato nessun innesco ma i diversi punti da cui sono partite fanno pensare ad una ipotesi dolosa.