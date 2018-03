Incendio al Tuscolano: ancora cassonetti distrutti dalle fiamme, caccia al piromane

Ancora cassonetti in fiamme al Tuscolano. E' successo alle 6 del mattino, tra viale Giulio Agricola, all'altezza del civico 20, e via Tuscolana 886. Ad andare a fuoco 4 cassonetti, tra cui una campana per la raccolta del vetro. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno spento le alte fiamme. Il rogo ha anche danneggiato quattro auto in sosta, squagliando letteralmente i fari posteriosi ed anteriori.

Le indagini sull'incendio al Tuscolano

Ad indagare sulla vicenda gli agenti del Commissariato Tuscolano della Polizia di Stato. Nessuna ipotesi è esclusa, ma la pista del piromane prende corpo considerando anche la notte di fuoco nel quartiere tra sabato e domenica scorsa dove nel VII Municipio si erano registrati incendi in via Quintilio Varo, via Calpurnio Pisone, via Sestio Calvino, viale Tito Labieno, viale Spartaco, via Marco Valerio Corvo, viale Appio Claudio e via Lucio Elio Seliano (qui la notizia completa).

Oltre 180 incendi in 5 mesi: danni ingenti

La scia di fuoco non accenna a fermarsi. Da novembre 2017 ad oggi, sono stati oltre 180 i cassonetti stradali Ama da 2.400 litri bruciati, con punte di oltre 80 nei municipi VII Tuscolano e X Mare. Tra gli altri municipi maggiormente interessati il IV Tiburtino e l'XI Arvalia. Questi i principali quartieri e strade coinvolte: Tuscolano, San Giovanni Bosco, Osteria del Curato, Ostia, Vitinia, Acilia, Magliana, piazza Certaldo, largo La Loggia.

Di questi, numerosi sono andati in fiamme nel periodo tra Natale e Capodanno, soprattutto nella notte di San Silvestro quando numerosi cassonetti/campane sono stati vandalizzati, in particolare in aree dell'XI municipio. Una allerta, quindi, che sarà alta anche nel periodo di Pasqua.