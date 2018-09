"Attentati ai cassonetti del nostro municipio": 5 contenitori di rifiuti distrutti dalle fiamme

Incendiati nella notte cinque cassonetti della spazzatura in via Calpurnio Pisone, al quartiere Don Bosco, intorno alle 5:40 di questa mattina. Posteggiato anche uno scooter posteggiato nelle vicinanze. A darne notizia è Monica Lozzi, presidente del VII Municipio: "Dopo il rientro dalle ferie dei cittadini, ed evidentemente anche dei vandali, riprendono in maniera violenta gli 'attentati' ai cassonetti del nostro Municipio".

"Chi attua questi comportamenti vili non si preoccupa del conto salato che grava sulle casse capitoline, un conto pagato da tutti, anche da chi materialmente appicca il fuoco. - sottolinea Lozzi - Come già successo per il piromane preso ad Aprile, ci auguriamo che Polizia Locale e forze dell’ordine arrivino presto ai colpevoli di questi ignobili atti".