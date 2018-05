Torre Maura: cassonetti in fiamme nella notte, caccia al piromane

Ancora cassonetti in fiamme a Roma. Dopo Ostia ed i Colli Portuensi, anche a Torre Maura una serie di contenitori dell'Ama sono stati bruciati. E' successo intorno alle 22:40 della notte del 21 maggio. Una scia di fuoco iniziata in via dei Colombi e proseguita in via del Passero, via della Poiana e via di Tor Tre Teste.

Sette i cassonetti brucati complessivamente nella periferia Est di Roma. Sul posto i Vigili del Fuoco, con due squadre, ed i Carabinieri con il Nucleo Radiomobile per i rilievi del caso. I militari dell'Arma hanno avviato una indagine senza escludere nessuna pista. C'è l'ipotesi dolosa.