Balduina: incendia i cassonetti dei rifiuti, arrestato piromane

Piromane in manette alla Balduina. E' accaduto questa notte quando un giovane è stato sorpreso ad incendiare alcuni cassonetti per la raccolta della carta e della plastica.

Mentre era intento ad appiccare il fuoco, una pattuglia della Polizia Locale del XIV Gruppo Monte Mario, durante il servizio di vigilanza nella zona, lo ha colto in flagrante in viale della Medaglie d'Oro.

Dopo aver tentato la fuga, che ha dato origine ad un breve inseguimento da parte degli agenti, l’uomo è stato bloccato in via Trionfale.

Il piromane identificato in un cittadino romeno di 25 anni, è stato accompagnato presso gli uffici di via della Consolazione per le procedure di fotosegnalamento e a suo carico sono emersi diversi precedenti penali specifici. Nel processo con rito direttissimo, che si è svolto in queste ore, il giudice ha convalidato l’arresto.