Roghi nella notte a Civitavecchia: incendiati decine di cassonetti

Notte di roghi a Civitavecchia dove nella notte sono stati incendiati decine di cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Almeno sette gli interventi dei vigili del fuoco del Comune portuale, impegnati nello spegnimento delle fiamme dalle 21:00 alle 3:00 della notte fra il 15 ed il 16 febbraio.

Incendiati cassonetti a Civitavecchia

In particolare gli incendi sono divampati in zona Benci e Gatti. Nello specifico i pompieri sono interventi su via Romolo Morri, viale Baccelli, via Sabatini, via San Francesco di Paola (quattro cassonetti dati alle fiamme) e su via Blasi. Sul posto per accertare l'accaduto i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia che indagano sull'accaduto. Fra le ipotesi preponderanti quella degli incendi dolosi.