Cassonetti Ama in fiamme: oltre 350 nel 2019, il triste primato nel Municipio delle Torri

Lo scorso anno erano stati 500, ad un mese dalla fine dell'anno solare la strage di cassonetti incendiati nell'Urbe sembra non poter raggiugere le cifre dello scorso anno, anche se i numeri sono ancora preoccupanti. Sono infatti oltre 350 i cassonetti Ama dei rifiuti da 2400 litri incendiati e resi non fruibili nella Città Eterna ad un mese dall'iniziaio del nuovo anno. Il triste primato nel VI Municipio delle Torri, con oltre 130 roghi.

Nel 2018 erano stati oltre 500 i contenitori stradali dati alle fiamme con un danno stimato per il ripristino di cassonetti fruibili in sostituzione pari a oltre 250 mila euro. "Gli atti vandalici sui cassonetti - scrive in una nota Ama - sono dei veri e propri comportamenti criminali che, oltre a causare un considerevole impatto economico, producono un danno grave a tutta la collettività. Da tutto ciò derivano sforzi ulteriori per Ama e disagi per i cittadini dovuti dalla temporanea indisponibilità dei contenitori incendiati. L’azienda invita i cittadini di Roma a denunciare tali comportamenti ricordando che i cassonetti sono beni della collettività acquistati con il contributo di tutti".

Una vera e propria scia di fuoco, quella che riguarda i cassonetti dei rifiuti dati alle fiamme, che non ha risparmiato nessun quadrante della città. Ultima zona in ordine cronologico a fare i conti con un piromane l'area nord est della città, in particolare le zone di Pietralata, Portonaccio e Monti Tiburtini dove le notti del 3 e del 4 dicembre sono stati incendiati decine di cassonetti.

In particolare sono stati 11 i contenitori stradali posizionati in 5 diverse strade dati alle fiamme nel IV Municipio Tiburtino che hanno danneggiato anche tre auto (via Olindo Malagodi, via Vincenzo Marcotti, piazza Avanzini, via Vincenzo Morello, via Eugenio Checci). La stima dei danni è pari almeno a 10mila euro.

In relazione alle ultime notti di fuoco Ama ha poi comunicato che "provvederà al più presto a sostituire i cassonetti bruciati che però, essendo catalogati come rifiuti combusti, hanno bisogno di particolari accorgimenti per la loro rimozione. L’azienda, come fatto negli altri casi accertati, presenterà denuncia contro ignoti alle Autorità competenti".

Un quartiere sotto attacco, come ha denunciato la presidente del IV Municipio dopo le due notti di incendi. Mini Sindaca che ha trovato la vicinanza della Sindaca Virginia Raggi che denuncia: "È l'ennesimo attacco che subiamo su quel territorio. Poco meno di un anno fa alcuni delinquenti incendiarono altri cassonetti proprio sotto l’abitazione della presidente del Municipio IV, Roberta Della Casa. A quegli episodi di vandalismo ne seguirono altri e oggi si torna a bruciare cassonetti".

"Le indagini accerteranno la natura di questi gesti. Quel che è certo è che noi non ci faremo intimidire e andremo avanti determinati, #ATestaAlta, contro chi vuole impedirci di proseguire sulla strada del cambiamento. Dall’inizio del 2019 ad oggi - le parole della Sindaca - sono stati oltre 350 i cassonetti stradali Ama bruciati e resi inutilizzabili. Nel 2018 erano stati oltre 500. Sono dati che ci allarmano e che ci spingono a tenere l’attenzione sempre alta.

"Si tratta di veri e propri attacchi ai danni della collettività, atti criminali che non tolleriamo. Roma è dalla parte dei cittadini onesti che purtroppo si ritrovano ad assistere a episodi del genere nei loro quartieri, sotto le loro case. La risposta immediata che posso dare loro è che interverremo in tempi rapidi con la pulizia della strada e con la sostituzione dei cassonetti distrutti.

"Mi auguro - conclude Raggi - che i responsabili di questi atti inaccettabili siano rintracciati velocemente dalle forze dell’ordine, che sono già a lavoro e che ringrazio per il loro impegno. A Roberta Della Casa Presidente IV Municipio va il mio ringraziamento per il grande lavoro che sta portando avanti per riqualificare un intero territorio della nostra città".