Portuense: cassonetti e auto in fiamme, torna l'incubo del piromane del quartiere

Torna l'incubo del piromane del quartiere a Portuense. Nel pomeriggio di giovedì 21 febbraio, intorno alle 18:50, due cassonetti Ama sono stati dati alle fiamme in via Pallavicino 3. L'incendio ha coinvolto anche due auto parcheggiate in sosta. A dare l'allarme alcuni residenti. Sul posto di Vigili del Fuoco e la Polizia.

Ancora incerte le cause del rogo, ma l'ipotesi dolosa non è esclusa. Solamente ieri, dopo settimane di indagini, un piromane è stato arrestato dopo aver bruciato diversi cassonetti nella zona del quartiere Tuscolano.