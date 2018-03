Ancora cassonetti in fiamme: mattinata di fuoco al Portuense

Mattinata di fuoco al Portuense dove alcuni cassonetti per la raccolta dei rifiuti hanno preso fuoco per cause ancora in via di accertamento. L'incendio ha riguardato alcuni contenitori per l'immondizia che si trovano in via Giuseppe Lunati. Alta la colonna di fumo, con le fiamme che hanno danneggiato una vettura in sosta destando preoccupazione tra i commercianti ed i residenti della strada del Municipio Arvalia.

Incendio cassonetti al Portuense

Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti dell'XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnati nella gestione della viabilità. Il tratto di via Lunati dove è divampato l'incendio è infatti stato temporaneamente chiuso al traffico veicolare.

Il precedente

Sempre al Portuense altri due incendi distrussero cassonetti per i rifiuti ed automobili. Era la notte del 3 marzo quando i pompieri intervennero prima in via Francesco Pallavicini e poi in piazza Piero Puricelli. Una notte di fuoco al termine della quale si contarono cinque auto e decine di cassonetti danneggiati o distrutti dalle fiamme.

Cassonetti in fiamme al Tuscolano

Scenario simile si era registrato la notte dello scorso 13 marzo all'Appio Claudio, dove quattro cassonetti andarono in fumo danneggiando una vettura in sosta vicino. Una notte di incendi che aveva acceso l'allarme nei residenti, preoccupati da altri incendi simili che nei giorni precedenti avevano interessato le zona del Don Bosco e di Cinecittà.