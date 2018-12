Cassonetti in fiamme e Roma: incendi a Ostia e a Monteverde

Ancora cassonetti Ama in fiamme a Roma. Due gli episodi nella notte tra il 29 e il 30 dicembre, quattro i contenitori distrutti. Il primo fatto è andato in scena ad Ostia, in viale delle Repubbliche Marinare. Qui sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della locale stazione.

Il secondo espisodio ha visto coinvolti altri due contenitori Ama, in via Casemiro Manassei, a pochi metri da viale dei Colli Portuensi. Qui ad indagare i Carabinieri dell'Eur. E proprio ai Colli Portuensi si è registrato un rogo, divampato al civico 24 di via Giovanni Angelini, che ha coinvolto tre contenitori Ama completamente distrutti.

Episodio analogo in via del Commercio. Qui il rogo è scoppiato intorno alle 4:20 del mattino del 29 dicembre. Danni a due cassonetti. Saranno le indagini a determinare l'origine delle fiamme per gli inquirenti, è chiaro che questi roghi siano tutti dolosi. L'ipotesi principale è che i romani si siano stancati di avere strade e marciapiedi pieni di rifiuti. Ma c'è anche il sospetto, da parte di chi indaga, che gli incendi possano aver avuto un'unica mano o di una serie di piromani.