Ostia: cassonetti incendiati nella notte, torna l'incubo del piromane

Ancora cassonetti incendiati ad Ostia. Ancora in via Danilo Stiepovich. Questa volta tra il civico 278 e 285. E' successo nella notte tra il 29 ed il 30 aprile. A bruciare due cassonetti, distrutti. Le fiamme hanno anche danneggiato una vicino auto parcheggiata. Sul posto, allertati dai residenti i Vigili del Fuoco.

Le indagini dei carabinieri sui cassonetti incendiati

I pompieri hanno spento il rogo e allertato i Carabinieri di Ostia che indagano. Dai primi rilievi sul posto nessun liquido e nessun innesco è stato rinvenuto tuttavia i militari non escludono nessuna pista anche perché i testimoni hanno raccontato di aver visto un uomo avvicinarsi ai cassonetti e quindi fuggire prima dell'incendio.

I precedenti ad Ostia

Non è il primo caso ad Ostia. L'ultimo, in ordine di tempo, proprio in via Stiepovich a marzo poi in via delle Gondole a febbraio. Altri incendi in via delle Triremi, alle 4:15 del mattino di Natale, ad Acilia. Prima ancora il 23 dicembre in via delle Repubbliche Marinare.

A bruciare sette cassonetti. Poi, la stessa sera, in via delle Zattere, tre cassonetti, e via delle Gondole: in fiamme un'auto e un cassonetto. Il 22 lo scenario si era spostato a piazza Anco Marzio, nel "salotto di Ostia". Tra il 25 e il 26 ottobre, invece, la notte di fuoco con ben 30 cassonetti dati alle fiamme. Giorni fa, invece, il X Municipio aveva dovuto subire anche il furto alla rimessa del Servizio Giardini ad Acilia.