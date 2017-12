Incendio ad Ostia: nella notte altri cassonetti in fiamme. E' il sesto caso in due mesi

Ancora cassonetti in fiamme ad Ostia. E' il sesto incendio in due mesi. Questa volta il rogo si è sviluppato intorno alle 23:40 del 26 dicembre in via delle Trinemi, e strade limitrofe, coinvolgendo 6 cassonetti. Dai primi rilievi dei Vigili del fuoco non sono stati riscontrati elementi che portino a pensare ad un'azione dolosa.

Sul posto, però, sono giunti anche i Carabinieri di Ostia che, nonostante l'assenza di inneschi incendiari, vogliono vederci chiaro. Già perché quello di via delle Triremi non è il primo caso. L'ultimo, in ordine di tempo, alle 4:15 del mattino di Natale, ad Acilia, a bruciare due campane per la raccolta del vetro in via Francesco Donati.

Prima ancora il 23 dicembre in via delle Repubbliche Marinare. A bruciare sette cassonetti. Poi, la stessa sera, in via delle Zattere, tre cassonetti, e via delle Gondole: in fiamme un'auto e un cassonetto. Il 22 lo scenario si era spostato a piazza Anco Marzio, nel "salotto di Ostia".

Tra il 25 e il 26 ottobre, invece, la notte di fuoco con ben 30 cassonetti dati alle fiamme. Altri tre contenitori di rifiuti distrutti anche in via delle Nereidi tra il 17 e il 18 ottobre. Poi nella notte tra il 29 e il 30 in viale Paolo Orlando, via Agostino Scaparro, via Federico Paolini e piazza della Stazione Vecchia, davanti alla sede del X Municipio.