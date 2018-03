Incendio ad Ostia: cassonetti distrutti dalle fiamme, indagini in corso. M5s: "Ignobili gesti"

Ancora cassonetti incendiati ad Ostia. Questa volta sette. È accaduto dopo la mezzanotte via dei Panfili, via delle Gondole, via delle Isole del Capoverde e via Stiepovich dove un residente ha spento il rogo con la pompa del proprio terrazzo condominiali.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti del Commissariato del Lido i Carabinieri del nucleo radiomobile di Ostia che stanno svolgendo indagini. La pista dolosa è possibile.

"Ho fatto un sopralluogo questa mattina nelle vie prese di mira. Che siano di natura vandalica o di contrasto all’azione amministrativa, spero che i colpevoli siano assicurati presto alla Giustizia. - commenta Giuliana Di Pillo, presidente del X Municipio - La gente perbene non merita di essere danneggiata da questa minoranza stolta, sono gesti, questi, da contrastare e condannare con fermezza".

Non è il primo caso ad Ostia. L'ultimo, in ordine di tempo, proprio in via delle Gondole a febbraio. Poi altri incendi in via delle Triremi, alle 4:15 del mattino di Natale, ad Acilia. Prima ancora il 23 dicembre in via delle Repubbliche Marinare.

A bruciare sette cassonetti. Poi, la stessa sera, in via delle Zattere, tre cassonetti, e via delle Gondole: in fiamme un'auto e un cassonetto. Il 22 lo scenario si era spostato a piazza Anco Marzio, nel "salotto di Ostia". Tra il 25 e il 26 ottobre, invece, la notte di fuoco con ben 30 cassonetti dati alle fiamme.