Roghi a Civitavecchia: distrutti altri 6 cassonetti, caccia al piromane

Ancora cassonetti in fiamme a Civitavecchia. Una scia di fuoco iniziata alle 23 della serata del 17 febbraio e conclusa alle 7:30 di stamani quando i Vigili del Fuoco hanno terminato gli interventi. I pompieri sono intervenuti sei volte in città per i roghi che si sono verificati in via Adige, via Buonarroti, via Romolo Mori e via Prampolini. Le prime indagini sono chiare, si tratta di atti dolosi.

Non è la prima volta che accade. Lo scorso 16 febbraio incendi sono divampati in zona Benci e Gatti. Nello specifico i pompieri sono intervenuti su via Romolo Morri, viale Baccelli, via Sabatini, via San Francesco di Paola e su via Blasi. In quell'occasione in Carabinieri fermarono un 45enne, denunciato dai carabinieri della locale compagnia con l'accusa di danneggiamento seguito da incendio e resistenza a Pubblico Ufficiale.