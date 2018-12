Rifiuti: incubo cassonetti in fiamme, altri casi di incendi in città

Ancora cassonetti dati alle fiamme a Roma. Questa volta è avvenuto nella notte, in zona dei Colli Portuensi. Il rogo, divampato al civico 24 di via Giovanni Angelini, ha coinvolto tre contenitori Ama completamente distrutti. Le fiamme hanno danneggiato anche un'auto e una moto. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno spento il rogo e circondato le macerie con il nastro.

Episodio analogo in via del Commercio. Qui il rogo è scoppiato intorno alle 4:20 del mattino di oggi 29 dicembre. Danni a due cassonetti. Saranno le indagini a determinare l'origine delle fiamme per gli inquirenti, è chiaro che questi roghi siano tutti dolosi.



Così come quelli della giornata di Natale e quello di via Conte Verde del 27 dicembre. L'ipotesi principale è che i romani si siano stancati di avere strade e marciapiedi pieni di rifiuti. Ma c'è anche il sospetto, da parte di chi indaga, che gli incendi possano aver avuto un'unica mano.