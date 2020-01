Incendio a Roma nord: spazzatrice Ama distrutta dalle fiamme

Incendio a Roma nord dove un mezzo dell'Ama ha preso fuoco. Le fiamme sono divampate a bordo di una spazzatrice dell'Azienda municipalizzata romana. La chiamata ai soccorritori poco dopo le 11:00 di martedì 13 gennaio mentre lo 'squaletto' transitava sulla via Cassia Nuova, fra via Villa Lauchli e via Vilfredo Pareto, zona Camilluccia.

Accortosi del fumo l'operatore ecologico che si trovava sul mezzo Ama è sceso dalla spazzatrice ed ha allertato i soccorsi. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco con una squadra e l'autobotte con i pompieri che hanno poi provveduto a spegnere le fiamme.

Da accertare le cause, a svolgere i rilivi gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno regolato la viabilità prima con una chiusura e poi attuando un senso unico alternato all'altezza del luogo dell'incendio. Nessuno è rimasto ferito.