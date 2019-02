Case rosse: incendio in un deposito, un uomo intossicato. Ipotesi dolosa

Un uomo lievemente intossicato, un deposito seriamente dalle fiamme e un rogo che potrebbe essere doloso. E' quanto accaduto nella mattinata di giovedì in via delle Case Rosse quando, intorno alle 9, un incendio è scoppiato all'interno di un deposito di materiale edile nella periferia est di Roma.

Ad accorgersi della fiamme gli agenti del Gruppo Spe della Polizia Locale di Roma Capitale in pattuglia nella zona del campo di via di Salone. Notata l'alta colonna di fumo gli uomini, coordinati dal Comandante Stefano Napoli, hanno raggiunto il luogo dell'incendio. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

Nessuno è rimasto ferito. Un uomo, però, è rimasto intossicato ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Pertini. Gli agenti del Gruppo Spe, dopo aver ascoltato i gestori del deposito, analizzeranno anche la scena dell'incendio. Secondo quanto si è appreso verranno esaminati anche i permessi e quali materiali fossero presenti all'interno dell'area di via della Case Rosse. Al momento non è esclusa nessuna pista sulla natura del rogo, neanche quella dolosa.