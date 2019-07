Casal Monastero, ancora un incendio nelle cantine. E' il secondo in due giorni

Due incendi in due giorni dalle stesse cantine della stessa palazzina. Siamo a Casal Monastero, quadrente nord est della Capitale dove vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti domenica mattina per domare le fiamme divampate dai locali sotterrani del civico 16 di viale Eretum.

L'allerta ai soccorritori è scattata intorno alle 5:00 del 21 luglio. Intervenuti sul posto i pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme divampate in una cantina. Lievemente intossicata una donna, la 45enne è stata poi trasportata dall'ambulanza del 118 all'ospedale Sandro Pertini.

Da constatare le cause, accertamenti in corso da parte dei Carabinieri della Stazione di Settecamini intervenuti a Casal Monastero. Al momento gli investigatori non escludono nessuna ipotesi, dall'incendio doloso all'incidente.

Proprio la notte fra il 18 ed il 19 luglio scorsi un altro incendio era divampato sempre dai locali cantina del palazzo posto al civico 16 di viale Eretum. In quel caso l'immobile venne evacuato con due persone poi trasportate in ospedale per essere medicate.