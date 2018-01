Incendio a Ottavia: capannone in fiamme, evacuata una famiglia

Incendio a Ottavia ieri 4 gennaio. Intorno alle 22,40 i vigili del fuoco, in via Casal del Marmo, sono dovuti intervenire per spegnere le fiamme che hanno avvolto un capannone in lamiera adibito per la vendita di antiquariato e dell’usato, situato all’interno di un’area privata che confina con una villetta.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto i pompieri del comando di Roma con tre squadre, un’autobotte, un’autoscala, il carro autoprotettore, il capo turno provinciale e il funzionario di servizio. Il capannone di quattrocento metri quadrati è andato distrutto.

La famiglia evacuata

Il personale dei vigili, peraltro, ha evitato il propagarsi delle fiamme verso la villetta. In via precauzionale, la famiglia presente nell’abitazione è stata fatta evacuare fino al termine dell’intervento. Secondo quanto appreso, non ci sono persone ferite e intossicate. Sul posto presente l’autorità competente per gli accertamenti del caso.