Incendio a Casal Bruciato: auto in fiamme nel parcheggio del supermercato

Un palla di fuoco a rischiarare la notte di Casal Brucato. Incendio al Tiburtino dove sono intervenuti i vigili del fuoco. L'allerta dal parcheggio del supemercato Lidl di via Galla Placidia la notte fra l'1 ed il 2 maggio.

Intervenuti al civico 45 della strada che collega la via Tiburtina a via di Casal Bertone i pompieri hanno estinto le fiamme divampate da alcune vetture in sosta per cause ancora in via di accertamento. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.