Incendio a Casal Bruciato: bruciano sterpaglie, alta colonna di fumo a Roma nord est

Incendio e fumo nero. L'aria della zona di Roma nord est, dalle 15 del 27 agosto, è diventata pesante, irrespirabile, a causa di un violento rogo che ha interessato ettari di sterpaglie tra via Galla Placidia, via Arrigo Benedetti e l'uscita di Portonaccio della A24.

Sul posto una squadra e l'autobotte dei Vigili del fuoco supportati dai volontari della protezione civile e dagli agenti della Polizia di Roma Capitale del gruppo IV Tiburtino.

Il fumo, come sottolinea Luceverde, ha causato code nel tratto tra Portonaccio e via Fiorentini, direzione Raccordo Anulare, della A24.

