Incendio in una casa di riposo: due anziane salvate dai vigili del fuoco

E' di due anziane ferite il bilancio di un incendio scoppiato in una casa di riposo in via Luigi Capuana a Tor Lupara, nel comune di Fonte Nuova. Il rogo all'alba, partito dal letto di una delle due degenti. In pochi minuti le fiamme hanno interessato l'intera stanza. Immediato l'allarme da parte dei responsabili della struttura ai vigili del fuoco.

Tre le squadre intervenute a Tor Lupara. Messe in salvo le due donne. Una di loro è stata portata al Sant'Eugenio. L'altra, meno grave, è stata portata al Sant'Andrea. I vigili del fuoco hanno interdetto la stanza interessata dall'incendio. Indagano i carabinieri della stazione di Mentana.