Incendio in una cartiera, operai sorpresi dalle fiamme all'interno del capannone

Sono stati sorpresi da un incendio mentre si trovavano a lavoro all'interno del capannone industriale. A vivere dei momenti di paura sono stati gli operai di una cartiere di Ardea, Comune della provincia romana. Il rogo è divampato intorno alle 13:30 di oggi 19 marzo per cause ancora in via di accertamento, nella fabbrica che si trova al chilometro 27+600 della via Laurentina. I lavoratori presenti nel capannone sono fuggiti in tempo, a parte la paura nessuno sembra essere rimasto ferito o intossicato.

Incendio cartiera via Laurentina

Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri della Compagnia di Anzio. Arrivati sul posto i soccorritori hanno cominciato le operazioni di spegnimento delle fiamme. I pompieri sono riusciti a tirare fuori dal capannone interessato tutte le balle di carta presenti nel capannone industriale, spegnendole nel piazzale esterno del fabbricato. Sul caso indagano i militari della Compagnia neroniana che al momento non escludono nessuna ipotesi investigativa.

Incendio cartiera a Pomezia

Poco più di un mese fa (la notte fra il 2 ed il 3 febbraio) un altro incendio divampò all'interno di un'altra cartiera, nel territorio di Pomezia. In quel caso a prendere fuoco fu un capannone ad uso magazzino di una fabbrica di rotoloni di carta che si trova sulla via Pontina Vecchia chilometro 33, non lontano dalla Eco X andata a fuoco a maggio 2017.