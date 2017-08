Incendio tra Capena e Morlupo: le fiamme avvolgono le case, 150 persone evacuate

Maxi incendio e giornata da incubo per i comuni di Capena e Morlupo. E' successo ieri 4 agosto con focolai, intensi, attivi anche oggi. Un incendio di sterpaglie di vaste proporzioni è cresciuto in poco tempo impegnando, severamente, i vigili del fuoco al lavoro con 15 squadre che hanno dovuto chiedere il supporto di sei elicotteri e un canadair. Anche i volontari della Protezione civile hanno collaborato tutto la notte con i pompieri assistendo la popolazione.

Il fronte delle fiamme ha raggiunto circa tre chilometri e si sarebbe sviluppato nel pomeriggio, intorno alle 16, per cause ancora da accertare. Alcuni appartamenti di Capena sono stati evacuati. Il sindaco del paese Roberto Barbetti, su Facebook, ha quindi allertato tutti: "In piazza Civitucola la Croce Rossa allestirà un campo" con la situazione più grave in via Madonna dove una palazzina è stata completamente a fuoco. Salvi i residenti.

Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, al momento "ci sono ancora vari focolai in atto" e sul posto stanno operando diversi mezzi che stanno provvedendo allo spegnimento e alla bonifica delle aree coinvolte. L'impiego dei mezzi e del personale continuerà fino all'estinzione dei vari focolai rimasti ancora accesi dopo l'intervento aereo con i lanci d'acqua.

Nel frattempo sono circa 150 le persone evacuate da 40 abitazioni, mentre il sindaco Barbetti, chiede ai residenti, "di non entrare nel centro abitato con i mezzi privati per agevolare gli interventi dei servizi anti incendi e dei soccorsi medico sanitari" e "di evitare di uscire di casa". A causa di un guasto le linee telefoniche, i telefoni comunali non funzionano, per segnalazioni o emergenze si può contattare il Comune al 334 6336440. La situazione, oggi, secondo le autorità "è sotto controllo".