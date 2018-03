Incendio in un cantiere edile: fiamme distruggono baracche vicine, ferita una donna

Incendio con feriti a Roma nord dove questa notte ha preso fuoco un cantiere edile. L'intervento dei vigili del fuoco intorno alle 4:30 del 28 marzo quando due squadre di pompieri sono intervenute in via Tiberina 178, zona Labaro, per l'incendio di un cantiere edile con il coinvolgimento di due baracche abitative, poste all'interno di un'area privata.

Incendio cantiere edile via Tiberina

Sul posto sono intervenute due Squadre dei vigili del fuoco, tre Autobotti, il Carro Autoprotettori e il Capo Turno di Servizio. I soccorritori, prontamente intervenuti, hanno iniziato l'opera di spegnimento del cantiere edile, evitando il propagarsi delle fiamme verso altre baracche poste nelle vicinanze.

Ferita una donna

Spento l'incendio il cantiere edile è andato distrutto alle fiamme così come due baracche abitative. Al termine dell'intervento è stato interdetta l'area coinvlta dell'incendio. All'arrivo dei soccorritori la famiglia che era all'interno di una delle due baracche era già uscita. Leggermete ustionata alla mano una donna romena, medicata sul posto del personale dell'ambulanza del 118, illesi la figlia di 3 anni della donna ed un operaio. Da accertare le cause scatenanti dell'incendio.