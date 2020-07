Incendio a Magliana, brucia baraccopoli di via Candoni: 800 persone evacuate. Treni in tilt

Fiamme, ettari di terreno bruciati ma soprattutto tanto fumo. Una nube così fitta da mandare in tilt anche il traffico con treni della Orte-Fiumicino sospesi, auto incolonnate sul viadotto della Magliana in fila sulla Roma-Fiumicino con una coltre grigia che le sovrastava e autobus deviati per tre ore. Il tutto mentre la Polizia Locale, con i gruppi Eur, Magliana e Tintoretto, gestiva il traffico e faceva evacuare circa 800 persone, mentre i vigili del fuoco erano impegnati a spegnere l'incendio.

Domenica di fuoco in via Candoni quando, dalle 16 un incendio nell'area boschiva di via Candoni ha minacciato anche i moduli abitativi della baraccopoli. E così, mentre chi vive lì nel campo si stava attrezzando autonomamente per bagnare i tetti delle baracche e le zone limitrofe con le proprie pompe, sono giunti i vigili del fuoco accolti, per così dire, da una sassaiola improvvisata da qualche persona del campo.

Un gesto non nuovo, da condannare, durato pochi minuti secondo quanto si apprende e senza nessun ferito. Il vento che spirava forte nel pomeriggio di domenica, tuttavia, ha reso subito difficile il compito dei soccorsi. Il fumo è iniziato a cresce, così come le fiamme.

Alle 17 circa Atac ha dovuto deviare la linea 771 da via Fosso della Magliana invertendo la marcia e riprendendo poi il regolare percorso. Le zone di via Morselli, via Castello della Magliana, viale Viola, Parco de' Medici e via Candoni non sono state così coperte fino alle 21:15 quando il servizio è stato riattivato.

E ancora, la linea 128 da via Tempio degli Arabi prosegue in via del Trullo, limitata a piazza Gaetano Mosca; a linea 719 limitata a piazza Gaetano Mosca; la linea 981 da via del Fosse della Magliana devia su via della Magliana-Trullo-Portuense.

[AGG] nuovamente ⛔CHIUSA Via della Magliana tra Via delle Vigne e Via Luigi Cadoni > Gra

Ma non solo. Alle 19 circa Trenitalia ha dovuto sospendere per un'ora la circolazione Roma-Fiumicino-Orte per un incendio divampato in prossimità della sede ferroviaria tra Magliana e Muratella. Non solo mezzi pubblici però perché anche per chi rientrava dal mare lo scenario non è stato migliore.

Dalle 16:45 circa la strada di via della Magliana è stata momentaneamente chiusa al traffico. I veicoli provenienti da ponte d'Asti sono stati deviati verso il Gra con conseguenti così. Scenario simile per chi, dalle 18:30, si è trovato incolonnato sulla Roma Fiumicino.

Intorno alle 21:30 circa la situazione è tornata alla normalità con gli ultimi focolai spenti. Le 800 persone, circa, fatte evacuare sono tornate nelle loro baracche. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Resta da capire come mai sia scoppiato l'incendio. La relazione dei vigili del fuoco e la indagini poi, faranno luce sull'accaduto. Di certo lo scenario, dopo il maxi rogo, racconta di alcuni piccoli moduli bruciati, e cumuli di rifiuti e mobili di fortuna "mangiati" dalle fiamme: insomma, a bruciare non sono state solamente le zona boschive.