Incendio al campo rom di via Candoni: baraccopoli evacuata

Fiamme alte e fumo nell’area boschiva alle spalle del campo nomadi Candoni. L’incendio è divampato poco prima delle 16 coinvolgendo alcuni moduli abitativi vuoti. A quanto si apprende al momento non si registrano feriti ma il campo rom è stato evacuato a scopo precauzionale per il tempo necessario allo spegnimento dell'incendio.

Incendio via Candoni: campo rom evacuato

A domare le fiamme nel campo rom di via Candoni le squadre dei Vigili del Fuoco dell'Eur 11A, supportate da due autobotti, i direttori delle operazioni di spegnimento e l'elicottero Drago 53. L’incendio si è poi propagato anche verso via della Magliana dove sono presenti la squadra di Tuscolano 1, la 3A, e Ab13.

Campo rom Candoni: baracche in fiamme dopo rogo sterpaglie

Per consentire lo svolgimento delle operazioni di spegnimento dell’incendio la Polizia Locale ha momentaneamente chiuso al traffico veicolare via Candoni. I veicoli provenienti da ponte d'Asti vengono mandati a sinistra verso il Grande Raccordo Anulare. Diversi però i disagi legati al fumo sviluppato dalla combustione degli sterpi. Presenti sul posto anche il 118 e le Forze dell'ordine per ciò che concerne le loro competenze.