Incendio a Tor Vergata, fiamme nel campus universitario

Incendio nella notte al campus universitario di Tor Vergata, in via Passo Lombardo 91. Per cause ancora da stabilire un rogo è scoppiato in una stanza, posto al terzo piano, della palazzina 5A del campus. Sul posto, allertate, due squadre dei Vigili del Fuoco, un'autoscala, un'autobotte e il carro teli.

I pompieri intervenuti sono riusciti a spegnere le fiamme nella stanza evitando che coinvolgessero altri locali posti al terzo piano. Durante l'operazione di spegnimento la palazzina è stata evacuata. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.