Barbuta: incendio alla baraccopoli, moduli abitativi distrutte dalle fiamme

Incendio a Ciampino. Le fiamme sono divampate nella baraccopoli de La Barbuta ed hanno distrutto due moduli abitativi. L'allerta ai soccorritori poco dopo le 4:30 della notte fra l'1 ed il 2 luglio.

In via Giovanni Ciampini sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l'incendio. Distrutte le due dimore interessate dalle fiamme. Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Da accertare le cause scatenanti dell'incendio. Indaga la polizia.

Sempre stanotte, intorno alle 2:00 un altro incendio è invece divampato a Tor Bella Monaca. A prendere fuoco un'auto (una Peugeot) in sosta in via dell'Archeologia. Spente le fiamme dai pompieri, sul posto per accertamenti sono intervenuti gli agenti del Commissariato Casilino Nuovo di Polizia.