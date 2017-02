Ostia: brucia un camper sul lungomare, smentita ipotesi dolosa

Incendio nel pomeriggio di sabato 11 febbraio in piazzale Magellano. In fiamme, poco dopo le 18 e 15, un camper parcheggiato nei pressi di uno stabilimento. A lanciare l'allarme un cittadino.

Le fiamme hanno distrutto il caravan e hanno danneggiato un altro mezzo situato a poca distanza. Nessuno è rimasto ferito. Secondo i primi rilievi fatti dai militari non ci sarebbero scritte o rivendicazioni, né sono stati ritrovate taniche di benzina o materiale incendiario. Elementi, questi, che hanno fatto escludere la pista dolosa. Nei due camper, usati saltuariamente da senzatetto come ripari di fortuna, non erano presenti sistemi elettrici o fornelletti a gas.

Episodi analoghi si sono verificati anche nei mesi di giugno, luglio e ottobre dello scorso anno. Sempre qui, sul lungomare, sono stati quattro i camper avvolti dalle fiamme. Anche in questi casi la presunta orgine dell'incendio è dolosa.

Sul posto sono intervenuti due squadre dei Vigili del Fuoco anche la Polizia e i Carabinieri di Ostia che hanno avviati le indagini.