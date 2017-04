Civitavecchia: incendia roulotte in cui vive con il convivente, arrestata

E' stata arrestata per "incendio doloso" la donna 46enne che ieri ha dato fuoco ad una roulotte situata nel parcheggio Feltrinelli, a Civitavecchia, in un'area di competenza della Comunità di Sant'Egidio. Completamente avvolta dalle fiamme, in cui viveva con il compagno di 37 anni. La donna, originaria di Cagliari, ha anche riportato lievi ustioni agli arti superiori e inferiori.

Tutto è iniziato intorno alle 15 quando, la 46enne dopo un litigio con il convivente ha dato fuoco ad una bombola di gpl all'interno della roulotte. Le fiamme, in poco tempo, hanno invaso la casa mobile distruggendola e danneggiando gravemente anche due camper lì vicini. Le indagini dei Carabinieri di Civitavecchia, in poche ore, hanno quindi portato all'arresto della donna.