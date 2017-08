Intrappolati nel capanno circondato dalle fiamme: salvati cani e cavalli

Prima il vasto incendio, poi i lamenti provenienti dal capanno circondato dalle fiamme. Così i volontari Avs Cosmos della Protezione Civile hanno tratto in salvo alcuni animali domestici e da cortile destinati ad essere soffocati dal fumo e dalle fiamme. La storia a lieto fine nel pomeriggio di ieri 28 agosto durante lo spegnimento del vasto incendio divampato a Campagnano di Roma, l'ennesimo rogo di sterpaglie che da Valle di Baccano è giunto sulla sede stradale della Cassia Bis.

Animali intrappolati nel capanno

Una ennesima giornata di roghi con i vigili del fuoco ed i volontari della protezione civile impegnati in oltre cento interventi, di cui il 50 per cento per incendi di sterpaglie. Fra i fronti più importanti quello di Bellegra, Castelnuovo di Porto ed appunto Campagnano di Roma. Qui un volontario Avs Cosmos, impegnato a domare le fiamme, ha udito vicino un capanno i rumori di alcuni animali impauriti.

Salvati animali intrappolati nel capanno

Aperta la porta della struttura i soccorritori hanno quindi trovato cani, cavalli ed animali da cortile bloccati nel capanno. Poi la storia a lieto fine: "Roghi ovunque, distruzione e cenere a perdita d'occhio, una guerra senza quartiere che dura da ormai troppo tempo, ma il cuore comunque pieno di gioia e soddisfazione per aver sottratto a morte certa tutti quegli animali".